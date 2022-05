Zelenskyj vyzval v piatok nemeckého kancelára Olafa Scholza, aby spravil "silný politický krok" a v pondelok, keď Rusko oslavuje Deň víťazstva v druhej svetovej vojne, navštívil Kyjev. Zelenskyj to povedal v rozhovore pre renomovaný politologický inštitút Chatham House so sídlom v Londýne, informuje stanica Sky News.

"Je pozvaný, ide o otvorenú pozvánku, ktorá platí už nejaký čas," povedal Zelenskyj. "Je pozvaný, aby prišiel na Ukrajinu, pričom môže urobiť veľmi silný politický krok a prísť sem, do Kyjeva, 9. mája. Nejdem vysvetľovať význačnosť (takéhoto gesta), myslím, že ste dostatočne vzdelaní, aby ste jej rozumeli," uviedol ukrajinský prezident, ktorý sa s Chatham House rozprával prostredníctvom tlmočníka.

Zelenskyj už vo štvrtok pozval na návštevu Ukrajiny, ako Scholza, tak aj nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Pozvánku obom lídrom adresoval počas telefonátu so Steinmeierom, vďaka ktorému si údajne vyjasnili predchádzajúce problémy.

Steinmeier chcel pôvodne absolvovať cestu do Kyjeva už v apríli spoločne s prezidentmi Poľska a pobaltských štátov. Keď jeho cestu ukrajinská strana odmietla – okrem iného pre predchádzajúcu politiku jeho sociálnych demokratov (SPD) voči Rusku – viedlo to k zvýšeniu napätia medzi Berlínom a Kyjevom. Berlín tento krok Kyjeva totiž interpretoval ako urážku hlavy štátu. Scholz následne ohľadne vycestovania do Kyjeva zdržanlivý.

