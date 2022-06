"Viem, že si mnoho ľudí myslelo, že zveličujem," povedal v Biden v piatok počas fundraisingovej recepcie v Los Angeles v súvislosti s jeho predchádzajúcimi varovaniami o možnom ruskom útoku na Ukrajinu. "Vedel som však, že máme údaje, ktoré tieto odhady potvrdzovali," uviedol ďalej reportérom.

"(Ruský prezident Vladimir Putin) šiel na hranice. Nebolo tu pochýb, a Zelenskyj to nechcel počuť, takisto to nechcelo počuť množstvo ľudí. Rozumiem, prečo to nechceli počuť," podotkol prezident USA s tým, že Putin nakoniec na Ukrajinu vtrhol.

Spojené štáty spustili poplach v súvislosti s prípravami Ruska na inváziu na Ukrajinu ešte predtým, než Putin ohlásil svoju "špeciálnu operáciu" proti susednej krajine 24. februára, pripomína AFP.

Tieto varovania USA sa spočiatku stretli s nedôverou a dokonca skrytou kritikou zo strany niektorých európskych spojencov, ktorí sa v tom čase domnievali, že Spojené štáty majú príliš alarmistický postoj.