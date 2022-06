Zelenskyj sa v pondelok pripojil k summitu lídrov G7, ktorý sa v týchto dňoch koná na zámku Elmau v bavorských Alpách, prostredníctvom videospojenia. Jeho prejav však nebol odvysielaný verejnosti, píše agentúra AP.

Podľa nemenovaného európskeho predstaviteľa Zelenskyj počas svojho príhovoru uviedol, že chce, aby sa vojna skončila do konca tohto roka pred nástupom zimy.

As @G7 we stand united on Ukraine's side and will continue our support. For this, we all have to take tough but necessary decisions. Thank you, @ZelenskyyUa, for your participation today. We will continue to increase pressure on Putin. This war has to come to an end. #G7GER pic.twitter.com/avuvN5auPB