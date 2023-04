"Iba absolútne zlo môže rozpútať takýto teror voči Ukrajine," povedal ukrajinský prezident na margo piatkových ruských raketových útokov na území Ukrajiny. Dodal, že je rád, že Európa je jednotná v otázke potrestania zodpovedných.

Jeden zo zmienených útokov zasiahol nadránom v meste Umaň deväťposchodový bytový dom, pričom zahynulo najmenej 23 ľudí. Ďalší útok zasiahol dom v meste Dnipro, taktiež v strednej Ukrajine. Pri tomto útoku zomrela mladá žena a jej trojročné dieťa.

The demolition of rubble in Uman, at the site hit by the 🇷🇺 missile, continued all day. At the moment, it is known about 23 dead, among them four children.

A 🇷🇺 missile on Uman, a city that is absolutely peaceful, known to the whole world for hosting tens of thousands of Hasidic… pic.twitter.com/8EHgB2sxr0