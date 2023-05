Konferenciu, na ktorej sa zúčastnili aj básnici, spisovatelia, či scenáristi a filmári vrátane amerického režiséra Martina Scorseseho, zastrešili časopis jezuitskej rehole La Civilt Cattolica a Georgetownská univerzita, informoval spravodajský web Vatican News.



Pápež, ktorý bol pred takmer dvoma mesiacmi hospitalizovaný so zápalom priedušiek, mal na piatok naplánovaných viacero stretnutí. Nebolo jasné, s kým sa mal 86-ročný pápež stretnúť, keďže jeho program nebol zverejnený.



Pápežovým najbližším verejným vystúpením bude v nedeľu omša na slávnosť Zoslania Ducha Svätého v Bazilike sv. Petra, po ktorej bude nasledovať tradičná modlitba Raduj sa, nebies Kráľovná (Regina Coeli).



V pondelok má pápež naplánované stretnutie s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom.



František, ktorý bol za pápeža zvolený v roku 2013, mal vlani viacero zdravotných problémov: od pretrvávajúcej bolesti pravého kolena až po nedávny pobyt v nemocnici so zápalom priedušiek. Dostal vtedy intravenózne antibiotiká a po troch dňoch bol prepustený do domácej liečby.



Pápežov zdravotný stav vyvoláva obavy a vytvára živnú pôdu pre špekulácie, že by sa mohol rozhodnúť odísť do dôchodku, ako to svojho času urobil jeho predchodca Benedikt XVI., konštatovala agentúra Reuters.