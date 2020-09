"Tím PST muža zatkol v meste Skien na základe európskeho zatykača vydaného francúzskymi orgánmi," uviedla hovorkyňa Annetta Aamodtová. Dodala, že teraz sa skúma, či boli splnené všetky podmienky zatykača.



Identita zadržaného nie je známa. Francúzsko však už niekoľko rokov žiada vydanie muža žijúceho od roku 1991 v Nórsku, podozrivého z účasti na útoku pripisovanom už neexistujúcej Organizácii Abú Nidala, ktorá sa odštiepila od palestínskeho hnutia Fatah. Zatykač bol síce vydaný v roku 2015, Nórsko však európske zatýkacie rozkazy začalo uznávať len vlani.



Pojednávanie o väzbe a možnom vydaní zadržaného do Francúzska sa uskutoční vo štvrtok v Osle. "Môj manžel nikdy nikoho nezabil. Nikdy nebol v Francúzsku,"povedala pre agentúru AFP manželka zadržaného v roku 2015. Muž v minulosti odmietol, že by sa zúčastnil na útoku, a uviedol, že nikdy nebol v Paríži.



Neznámi útočníci hodili 9. augusta 1982 do reštaurácie Chez Jo Goldenberg granát a následne začali strieľať zo samopalov. O život prišlo šesť ľudí, medzi nimi dvaja Američania. Medzičasom zatvorená reštaurácia v známej štvrti Le Marais bola turistickou atrakciou.

Autori: TASR , pet