"Ukrajinská Záporožská jadrová elektráreň bola znovu odpojená od poslednej z hlavných línií elektrického vedenia, ale naďalej pokračuje v dodávaní elektriny do siete prostredníctvom záložného vedenia," uvádza sa vo vyhlásení MAAE.

Záporožskú atómovú elektráreň opäť odpojili od prenosovej sústavy Zdroj: TASR

Expertov MAAE pôsobiacich v areáli tejto najväčšej európskej jadrovej elektrárne o tom informoval tamojší ukrajinský personál. Podľa neho došlo k odpojeniu posledného zo štyroch elektrických vedení s napätím 750 kilovoltov; zvyšné tri prestali fungovať už skôr, po ruskom vpáde na Ukrajinu.

The IAEA mission was shown one of the Ukrainian shells fired at the Zaporozhye NPP — it did not reach the spent nuclear fuel storage a couple of dozen meters.



Right during the demonstration of the projectile, an explosion is heard (0:15). pic.twitter.com/TiVOdyOD92 — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZmilitary1) September 1, 2022

K odpojeniu záporožskej elektrárne od prenosovej sústavy došlo už 25. augusta, avšak napojenie bolo ešte v ten istý deň obnovené. Rusko aj Ukrajina sa vtedy obviňovali z toho, že odpojenie zapríčinil útok druhej strany.

Tím Medzinárodnej organizácie pre atómovú energiu Zdroj: TASR

Misia MAAE pod vedením riaditeľa tejto dozornej agentúry OSN pricestovala do Záporožskej jadrovej elektrárne 1. septembra po tom, čo bolo jej okolie viackrát ostreľované. Na Ukrajine aj v Európe preto vznikli obavy z možnej jadrovej katastrofy.

Journalist ask the head of the inspectors team that visited Zaporozhye Nuclear plant about how he felt when the Ukrainians attacked and tried to storm the plant while they where visiting, the Ukrainian units here rapidly eliminated by the Russian Army. pic.twitter.com/JpJA9QLCBx — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) September 1, 2022

Grossi sa v piatok večer vrátil do Viedne, ale v elektrárni zostalo šesť inšpektorov MAAE. Podľa tvrdení Ruska by mali zostať v elektrárni ešte niekoľko dní, pričom dvaja z nich by tam mali pôsobiť trvale.