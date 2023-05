Povodne a zosuvy ničili obydlia a cesty. Kagameho úrad vo vyhlásení uviedol, že v najhoršie postihnutých oblastiach prebiehajú záchranné práce.

"Vyjadrujem hlbokú sústrasť rodinám a blízkym obetí zosuvov a povodní, ku ktorým došlo minulú noc v Západnej, Severnej a Južnej provincii," napísal Kagame v separátnom príspevku na sociálnej sieti Twitter.



My deepest condolences to the families and loved ones of the victims of the landslides and floods that occurred last night in the Western, Northern and Southern Provinces. We are doing everything within our means to address this difficult situation. I am personally following up…