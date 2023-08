Do záplavami postihnutého Slovinska stále prichádza pomoc zo zahraničia, tímy záchranárov a technické vybavenie, predovšetkým vrtuľníky a ťažké stroje. Pomoc zo Španielska a Nemecka dorazila v utorok, francúzska a americká podpora sa očakáva v stredu. Na ceste je aj ďalšia pomoc zo Slovenska. Informovala o tom slovinská agentúra STA.

Po ničivých záplavách z minulého víkendu ponúklo Slovinsku pomoc mnoho krajín vrátane Chorvátska, Maďarska, Rakúska, Talianska, Nemecka, Čiernej Hory, Srbska, Grécka, Kosova, Bosny a Hercegoviny, Poľska, Lotyšska, Bulharska, Rumunska, Slovenska, Francúzska, Španielska, Luxemburska, Portugalska, Holandska, Izraela, Británie, Malty, USA a Arménska.

Krajiny reagujú na dvojstrannom základe, ale aj prostredníctvom spoločných mechanizmov pomoci, ako je Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany, Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie či Euroatlantické koordinačné centrum NATO pre reakcie na katastrofy.

Veľmi cenené sú vrtuľníky, ktoré poslali napríklad Chorvátsko, Nemecko a Španielsko. K záchranárskym jednotkám sa v stredu pripojil aj 14-členný tím z Francúzska, ktorý priviezol dve 15-tonové rýpadlá.

Slovensko oznámilo, že do Slovinska posiela štyri ťažké pásové rýpadlá so šiestimi technikmi. V Slovinsku sú aj tímy z velenia americkej armády v Európe (US EUCOM) a z Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID).

Slovinská ministerka zahraničných vecí Tanja Fajonová vyjadrila vďaku v mene vlády každému, kto sa rozhodol poslať pomoc.

Požiadala aj o ďalšiu pomoc od Európskej únie vo forme ťažkej techniky, strojov na čistenie korýt riek a prefabrikovaných mostov. Od NATO žiada ťažké vojenské vrtuľníky, personál a dodanie prefabrikované mosty.