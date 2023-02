Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg v sobotu povedal, že Západ by sa mal vyvarovať prílišnej opatrnosti pri dodávkach zbraní na Ukrajinu. Zároveň varoval pred hrozivými následkami, aké by podľa jeho slov malo víťazstvo Ruska v už takmer rok trvajúcej vojne na Ukrajine. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.

"Niektorí sa obávajú, že naša podpora Ukrajiny môže vyvolať eskaláciu," povedal Stoltenberg na panelovej diskusii, konajúcej sa v rámci trojdňovej Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. "Najväčšou hrozbou by však bolo, ak by Putin zvíťazil," dodal s tým, že svet by sa v takom prípade stal nebezpečnejším a samotný Západ zraniteľnejším. "To by bolo pre neho (Putina) a ďalších autoritárskych lídrov posolstvom, že môžu použiť silu, aby dosiahli to, čo chcú," uviedol šéf NATO.

Spojenci Ukrajiny jej preto musia podľa jeho slov poskytnúť to, čo potrebuje, aby vo vojne zvíťazila a zotrvala suverénnym nezávislým európskym národom. Stoltenberg však zároveň v tomto smere aj zdôraznil, že "neexistujú nijaké bezrizikové možnosti".

Šéf NATO tiež v súvislosti s vojnou na Ukrajine spomenul Čínu, ktorá podľa jeho slov tamojšiu situáciu pozorne sleduje. "Ak Putin na Ukrajine zvíťazí, ovplyvní to rozhodnutia a výpočty, aké Peking robí vo svojej časti sveta. Ide teda o našu globálnu bezpečnosť," dodal.

Z jeho vyjadrení pritom nevyplývalo, či boli priamo namierené voči konkrétnym západným lídrom. Západ v súčasnosti diskutuje najmä o tom, či by dodávky stíhačiek na Ukrajinu mohli predstavovať nebezpečenstvo neprimeranej eskalácia napätia. Ako pripomína DPA zaslanie stíhačiek zatiaľ odmietajú okrem iných USA aj Nemecko, a naopak otvorene sa voči nemu stavajú viaceré krajiny vrátane Británie či Poľska.