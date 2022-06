Sofia Karkadym (22) utiekla z Ľvova a začiatkom mája sa presťahovala k Tonymu Garnettovi (29), jeho žene Lorne a ich dvom deťom do Bradfordu. Otec dvoch detí sa však do mladej blondíny už po desiatich dňoch zamiloval a svoju partnerku a dve deti neváhal pre Sofiu opustiť. Pán Garnett povedal, že sa do slečny Karkadymovej zamiloval a chce s ňou stráviť zvyšok života. K ich vzťahu sa vyjadrila aj jeho nová partnerka Sofia na svojom účte na sociálnej sieti Instagram, kde chcela veci uviesť na pravú mieru.

Zdroj: Profimedia

Vo svojom príspevku podľa britského denníka Daily Mail uviedla, že opustenie manželky bolo "vedomé a uvážené rozhodnutie 29-ročného muža, ktorý má právo sa zamilovať“.

Znova poprela, že by niekoho „ukradla“ a zaútočila na médiá pre príbeh, ktorý bol podľa jej slov „jasne zveličený a napísaný tak, aby bol čo najdramatickejší“. „Nakoniec som sa rozhodla napísať príspevok o svetoznámych nedávnych udalostiach,“ napísala ukrajinská IT manažérka.

„Prvá vec, ktorú chcem povedať, je, že som nikoho z rodiny neukradla. Bolo to jeho vedomé a uvážené rozhodnutie, rozhodnutie 29-ročného muža, ktorý má právo sa zamilovať, má právo byť šťastný a má právo si vybrať, s kým bude," uviedla Sofia.

„Druhá vec, ktorú chcem povedať, je koncept tlače. Naozaj si myslíte, že zo šťastnej rodiny môže byť niekto unesený za 10 dní? Prečo toľko pozornosti môjmu príbehu, ak je jasne zveličený a napísaný tak, aby bol čo najdramatickejší? Anthony a ja sme v poriadku. Preto tí, ktorí ma podporovali od samého začiatku a vedeli, že za každým mojím činom je niečo skutočné a úžasné - ďakujem. Zvyšok - budete sklamaní vo svojich úsudkoch," dodala na záver.

Rodina prijala Ukrajinku, otec sa do nej zamiloval. Lorna a jej manžel, než sa do ich rodiny dostala Sofia. Zdroj: Profimedia

Slečna Karkadymová predtým trvala na tom, že nie je vinná za rozpad vzťahu jej sponzorov, pričom pre The Sun povedala: „To mi nikdy nenapadlo. Páčila sa mi rodina. S Lornou som trávila veľa času a snažila som sa jej pomôcť. Ale mala dve tváre. Jej neustále podozrievanie, napätie, to mňa a Tonyho len pritlačilo k sebe. Túto situáciu vytvorila neustálym naznačovaním, že sa niečo deje, aj keď to tak nebolo. Takže toto je jej chyba.“

Poškodená matka Lorna Garnett povedala, že mala zlomené srdce po tom, čo sa jej manžel rozhodol odísť. Pani Garnettová v nedeľu v rozhovore pre Sun uviedla, že verí, že slečna Karkadymová sa „od začiatku zamerala na Anthonyho, rozhodla sa, že ho chce, a vzala si ho“.

„Nestarala sa o skazu, ktorá po nej zostala. Všetko, čo som vedela, bolo v priebehu dvoch týždňov postavené na hlavu,“ dodala.

