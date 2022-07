Dobrovoľný hasič z departementu Hérault je vo väzbe od 27. júla. Vo francúzskych médiách sa pre neho vžila prezývka "hasič-pyroman". Podľa regionálnej prokuratúry v Montpellieri zadržaný muž vypovedal, že s použitím zapaľovača založil tri požiare, a to 26. mája, 21. júla a v noci z 26. na 27. júla.

"Keď sme sa ho pýtali na motív, vyhlásil, že mal v úmysle vyvolať zásah hasičského zboru, ktorý by ho vytrhol z dusného rodinného prostredia, keďže takéto zásahy u neho vyvolávajú citové vzrušenie... On sám to nazval adrenalínom," objasnil prokurátor Fabrice Belargent. Účasťou na hasení požiarov si chcel podľa svojich slov zároveň zaistiť spoločenské uznanie. Muž, ktorého totožnosť nezverejnili, je vo veku od 30 do 40 rokov a občianskym povolaním je lesník, takže k jeho hlavným úlohám patrí aj prevencia lesných požiarov.

Právnička obvineného Marie Barová zdôraznila, že jej klient počas vypočúvania prejavoval "veľmi hlbokú ľútosť a predovšetkým silný pocit zahanbenia". Zároveň sa ospravedlnil svojim kolegom hasičom, ktorých považuje za členov jednej veľkej rodiny. "Ťažko sa mu to vysvetľuje. Svojím spôsobom sa mu uľavilo, že ho zatkli. On sám v tejto súvislosti hovorí o závislosti," uviedla Barová, podľa ktorej ide o veľmi oddaného člena dobrovoľného hasičského zboru.

V prípade usvedčenia hrozí mužovi až 15 rokov väzenia a pokuta vo výške 150.000 eur. Sudca súhlasil s jeho vzatím do väzby, kde bude čakať na začatie súdneho procesu.

Prevažne juh Francúzsko počas júla zasiahla vlna horúčav a lesných požiarov, ktoré zničili desaťtisíce hektárov porastov a vynútili si evakuáciu tisícov ľudí.