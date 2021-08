Ak si myslíte, že homosexualita nebola v 20. storočí objektom verejného záujmu, ste na veľkom omyle. Dokazujú to napríklad erotické pohľadnice spred vyše sto rokov, na ktorých nielenže pózujú nahé ženy, ale často aj v dosť lascívnych a provokatívnych pózach. A po nejakom mužovi ani chýru, ani slychu! Upozorňujeme však, že tento článok je vhodný LEN pre osoby staršie ako 18 rokov.

Samozrejme, sexuálna tolerancia je v 21. storočí neporovnateľná s tým, s čím sa museli v dávnych časoch potýkať vtedajšie lesbičky a gejovia. Možno vás však prekvapí, že láska v rámci rovnakého pohlavia nebola úplným tabu ani vtedy, minimálne pokiaľ išlo o erotické pohľadnice.

Dnes je síce internet plný takýchto materiálov, neraz oveľa, oveľa odvážnejších a vulgárnejších, no je kuriózne, že „zakázané“ ovocie chutilo aj časoch, na ktoré by to človek skutočne netipoval...

A pravdepodobne ešte aj dlho predtým!

Pôvodný článok uverejnil český portál reflex.cz.

