Cesta jej z Viedne aj s prestupom v Bruseli trvala 27 hodín. Na rozdiel od niektorých ministrov z iných európskych krajín tak do cieľa dorazila s výrazne menšou uhlíkovou stopou.

Rakúska ministerka sa tak vyhla kritike, akej sa dostalo viacerým prominentným účastníkom summitu, ktorí sa do Glasgowa dopravili letecky. Zámerom klimatickej konferencie je pritom práve znižovanie emisií skleníkových plynov.

"Všade tam, kde je to možné, sa snažím vybrať si možnosť šetrnú ku klíme," uviedla Gewesslerová, ktorej rezort sa zaoberá aj záležitosťami dopravy. Leonore Gewesslerová sa ministerského postu ujala vlani v januári a odvtedy sa snaží o oživenie siete nočných vlakov, ktorých počet výrazne poklesol v dôsledku konkurencie v podobe nízko-nákladových leteckých spoločností, respektíve lacných leteniek.

Gewesslerová cestovala z Viedne do Bruselu v spacom vozni. Ministerka v pondelok povedala, že prestup v belgickej metropole využila na to, aby sa tam stretla s ďalšími európskymi predstaviteľmi. Z Bruselu do Glasgowa pokračovala taktiež vlakom, pričom počas cesty sa pripravovala na rokovania klimatického summitu, ktorý tento týždeň vrcholí.

"Vlaky a nočné vlaky predstavujú budúcnosť cestovania na krátke a stredne dlhé vzdialenosti v Európe," dodala. Na summite sa minulý týždeň zúčastnila aj naša prezidentka Zuzana Čaputová. Tá tam namiesto súkromného vládneho lietadla odletela komerčnou leteckou linkou z Viedne.

Mohlo by vás zaujímať: