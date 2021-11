Layla da Costaová (†24) bola nájdená mŕtva v prenajatom dome v Boloni. Záhadný prípad už vyšetruje polícia. Informoval o tom The Sun.

Zažiarila na týždni módy v Paríži

V 19 rokoch sa Layla zúčastnila Miss World. Zažiarila tiež na týždni módy v Paríži a mala pred sebou sľubnú kariéru modelky. Práca pre agentúru Face Models ju zaviedla až do talianskeho regiónu Emilia-Romagna, kde mala fotenia.

Záhadná smrť

Zábery z prenajetého domu údajne zdieľala so svojimi priateľmi, ktorí ju naposledy videli vchádzať do kúpeľne. Odtiaľ sa už, žiaľ, nevrátila. Na miesto vyrazili záchranári, Laylu už však našli bez známok života. Príčina jej smrti je stále záhadou.

Polícia údajne vylúčila, že by išlo o násilný čin. Podľa informácií The Sun netrpela žiadnymi zdravotnými problémami. V prípade preto bola nariadená pitva, ktorá by mala objasniť, čo sa jej stalo.

Šokovaná šéfka agentúry

Šéfka agentúry Fatima Lopesová uviedla, že išlo o vychádzajúcu hviezdu módneho priemyslu. Layla podľa nej bola príkladom láskavosti, jemnosti, pokory, odhodlania a profesionality.

