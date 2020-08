Pátranie trvalo celú noc, no výsledok malo tragický. Mamičku Luciu našli mŕtvu, podľa pitvy bola zrejme zavraždená.

Tragicky sa skončilo pátranie v českom meste Rovensko pod Troskami. Mamičku dvoch detí Luciu J. († 35) našli po noci pátrnia mŕtvu. Navyše pitva naznačuje, že jej smrť mohla byť zavinená ďalšou osobou, informuje český Blesk.

Luciu poslednýkrát videli v sobotu o jedenástej večer blízko miestnej reštaurácie. Pátralo po nej 50 policajtov a hasičov, do akcie sa zapojil dokonca aj vrtuľník. „V pondelok krátko po pol deviatej dopoludnia sme prijali oznámenie o náleze tela v katastri obce Rovnensko pod Troskami. Na miesto privolaný lekár bohužiaľ už len konštatoval smrť ženy zodpovedajúcej popisu nezvestnej osoby,“ uviedol policajný hovorca Vojtěch Robovský s tým, že okolnosti úmrtia sa vyšetrujú a bola nariadená súdna pitva. Tá odhalila zarážajúce informácie.

„Tá (pitva) potvrdila, že žena mala na tele zranenia, ktoré by mohli nasvedčovať účasti inej osoby,“ uviedol hovorca s tým, že prípad je vyšetrovaný ako násilný trestný čin.

Mamička dvoch detí bola vysoká 175 cm a mala tmavé vlasy, oblečené mala čierne tielko, modré trištvrťové nohavice a sandále. Naposledy ju videli pri reštaurácii „U Alenky“. Polícia teraz hľadá svedkov nešťastnej udalosti.

Do pátrania sa zapojil aj brat zosnulej Jiří. „Kamaráti, niekto mi zabil sestru. Keby ste mali nejaké informácie z tej sobotnej akcie na Rovensku, tak budem rád za info,“ napísal na sociálnej sieti. Príspevok získal mnoho zdieľaní a mnoho ľudí vyjadrilo rodine podporu. "Úprimnú sústrasť, dúfam, že ten, kto to urobil, dostane to, čo si zaslúži,“ napísala Miroslava P. „Úprimnú sústrasť, ja som ešte neprestal plakať,“ dodal Carlos.