Namiesto 24. marca by tak k zrušeniu reštrikcií mohlo dôjsť už 21. februára. Podmienkou však podľa Johnsona je, že počty novonakazených zostanú na stabilnej úrovni. Informovala o tom agentúra AFP a stanica Sky News.

"V prípade, že bude pokračovať súčasný pozitívny vývoj v (pandemických) ukazovateľoch, očakávam, že budeme môcť ukončiť i posledné domáce obmedzenia, vrátane zákonnej povinnosti izolovať sa, ak sa nakazíte, a to o celý mesiac skôr," povedal Johnson poslancom.

Británia o sprísňovaní OPATRENÍ: OMIKRON stále naberá na sile, ako to zvládajú nemocnice?

Od konca januára môžu obyvatelia Anglicka ukončiť karanténu po piatich dňoch, a to v prípade, že na piaty a šiesty deň izolácie budú mať negatívny výsledok testu. V Anglicku sa koncom januára zrušili takmer všetky proticovidové opatrenia, ktoré predtým znova zaviedli začiatkom decembra 2021 v rámci boja proti šíreniu variantu omikron.

