Jedným z prvých filmov, ktoré uviedli v úvode tohto popredného podujatia organizovaného od roku 1951, bola snímka s názvom Memory Box o spomienkach na občiansku vojnu v Libanone. Film rozpráva životný príbehy Maie, ktorá spolu so svojou matkou ujde zo zbombardovaného Bejrútu do Kanady. Pre seba a svoju dcéru sa tam snaží vybudovať nový život a zabudnúť na hrôzy 15 rokov trvajúcej vojny. Keď však dorazí veľký balík s fotografiami a zápiskami z vlasti, začnú sa otvárať tajomstvá a traumy z minulosti.

Zdroj: Michael Sohn

Tento film je jedným z 15 súťažných snímok uchádzajúcich sa o hlavnú cenu Zlatého medveďa, ktorej laureátov spoločne s ďalšími oceneniami ohlási šesťčlenná porota v piatok. Ceny odovzdajú na slávnostnej ceremónii v júni. Novinári a odborná verejnosť si na streamingovej platforme festivalu môže pozrieť dovedna 166 filmov a seriálov.

Memory Box je tiež jedným zo šiestich filmov z arabského a moslimského sveta - medzi ďalšie patria napríklad snímka o väznici Guantanámo, film o prísnej internátnej škole v Turecku či dráma z Egypta.

V pondelok je vo virtuálnej kinosále na výber i titul Ich bin dein Mensch (Som tvoj človek) nemeckej režisérky Marie Schraderovej, ktorá sa na streamovacej službe Netflix preslávila minisériou Unorthodox o mladej žene, ktorá sa oslobodí zo života v komunite ultraortodoxných židov v New Yorku. Vo svojej najnovšej snímke skúma Schraderová otázku, či je možné zamilovať sa do humanoidného robota.

Zdroj: Agency Blowup / Camerapress / Profimedia

Pre koronavírusovú pandémiu sa festival Berlinale koná v dvoch častiach: prvá, súťažná, prebieha od 1. do 5. marca výhradne on-line a druhá, verejná časť sa uskutoční 9. - 20. júna. V prípade priaznivého vývoja by sa na nej mohli zúčastniť aj diváci priamo v kinosálach. Pôvodne sa podujatie malo konať od 11. do 21. februára.

Podobne dopadlo aj odovzdávanie Zlatch glóbusov, ktorého sa mnohé celebrity zúčastnili z pohodlia svojho domova.

Vlani sa Berlinale sa uskutočnilo v tradičnom februárovom termíne za prísnych protipandemických opatrení a bolo tak jedným z posledných podujatí, ktoré koronavírusová kríza neprekazila. Organizátori predali okolo 330.000 lístkov. Kiná v Nemecku sú zatvorené už zhruba štyri mesiace.