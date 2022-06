Laboratória potvrdili už 780 prípadov nákazy opičími kiahňami v 27 krajinách, v ktorých sa toto ochorenie bežne nevyskytuje. Oznámila to v nedeľu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá hodnotí globálne riziko spojené s týmto ochorením ako mierne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Spomínaných 780 prípadov bolo zaznamenaných v neendemických krajinách od 13. mája do tohto štvrtka. Podľa WHO je tento počet prípadov však zrejme podhodnotený pre obmedzenú dostupnosť epidemiologických a laboratórnych informácií.

"Je vysoko pravdepodobné, že aj iné krajiny zaznamenajú výskyt prípadov a že sa tento vírus bude ďalej šíriť," uviedla WHO. Podľa organizácie bolo tiež nahlásených niekoľko hospitalizácií.

WHO zoradila krajiny podľa počtu zaznamenaných prípadov. Medzi krajiny s navýšim počtom prípadov nákazy opičími kiahňami patrí Británia (207 prípadov), Španielsko (156), Portugalsko (138), Kanada (58) a Nemecko (57). Okrem európskych a severoamerických krajín bolo niekoľko prípadov opičích kiahní zaznamenaných aj v Argentíne, Austrálii, Maroku a Spojených arabských emirátoch.

V prípade neendemických krajín pritom stačí len jeden zaznamenaný prípad na to, aby bola krajina považovaná za ohnisko nákazy tohto ochorenia, pripomína AFP.

"Niektoré krajiny hlásia, že nové prípady sa už neobjavujú iba medzi kontaktmi ľudí, u ktorých bola nákaza potvrdená už predtým. To naznačuje, že pre nezistenú cirkuláciu vírusu dochádza zrejme k výpadkom v sledovaní reťazca jeho prenosu," uviedla zdravotnícka organizácia.

"WHO pokladá globálne riziko (spojené s opičími kiahňami) za mierne vzhľadom na to, že sa prvýkrát stalo, že prípady opičích kiahní sú hlásené zároveň z endemických aj neendemických krajín," uviedla WHO s tým, že riziko pre verejné zdravie sa zvýši až po tom, ako sa toto ochorenie stane rozšíreným ľudským patogénom v krajinách, v ktorých sa bežne nevyskytuje.

WHO uviedla, že zatiaľ nebolo v neendemických krajinách zaznamenané žiadne úmrtie spojené s opičími kiahňami. V afrických krajinách, v ktorých sa toto ochorenie bežne vyskytuje, však za prvých päť mesiacov tohto roka zaznamenali už najmenej 66 úmrtí, píše AFP.