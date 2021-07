Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok oznámila, že po týždňoch klesania v Európe opäť stúpol počet nových prípadov nákazy koronavírusom.

WHO zároveň varovala pred príchodom ďalšie vlny pandémie, ktorá môže prísť, ak "nezostaneme disciplinovaní", informovali agentúry AFP a Reuters.

"Minulý týždeň stúpol počet prípadov o desať percent. Bolo to spôsobené častejším stretávaním sa ľudí, cestovaním, zhromažďovaním sa a uvoľňovaním sociálnych opatrení," uviedol na tlačovej konferencii Hans Kluge, riaditeľ WHO pre Európu.

Okrem toho je podľa neho ďalším problémom aj stúpajúci počet prípadov "znepokojujúceho" variantu delta. Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) navyše odhaduje, že do konca augusta by až 90 percent prípadov nákazy koronavírusom v Európe mohol tvoriť práve variant Delta.

Kluge tiež pripomenul, že úroveň zaočkovanosti v Európe nie je ani zďaleka taká vysoká, ako by mala byť. V krajinách, ktoré sú súčasťou WHO, je v priemere zaočkovaných 24 percent obyvateľov a len 40 percent zdravotníckeho personálu, ako aj asi polovica ľudí vyšších vekových kategórií.