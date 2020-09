WHO varuje Európu: Bude to tvrdšie, v týchto mesiacoch počet obetí COVID-19 prudko stúpne!

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) očakáva, že počet obetí choroby COVID-19 v Európe stúpne v mesiacoch október a november. Momentálne je smrtnosť na toto ochorenie stabilná - napriek nárastu počtu prípadov v Európe. Podľa agentúry AFP to v pondelok uviedol riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge.