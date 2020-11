WHO šokuje: Remdezivir by sa nemal používať na liečbu koronavírusu, tu je DÔVOD!

Liek s účinnou látkou remdezivir by sa nemal používať na liečbu hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19. Uviedla to v piatok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorej doterajšie testy nepotvrdili účinnosť tejto liečby, píše agentúra DPA.