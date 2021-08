WHO kritizuje náhlenie sa krajín za tretími dávkami vakcín: Prečo sa proti tomu búri?

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu kritizovala bohaté krajiny za to, že sa náhlia s podávaním tretích dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Milióny ľudí na svete ešte nedostali ani prvú dávku, pripomína WHO, informovala agentúra AFP.