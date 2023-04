WHO si je istá, že Čína TAJÍ informácie o pôvode covidu: Mohol naozaj uniknúť z laboratória? ×

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) si je istá, že Čína má oveľa viac informácií, ktoré by mohli pomôcť určiť pôvod nového koronavírusu, spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Vo štvrtok to uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorý zároveň vyzval Peking, aby sa okamžite podelil so všetkými relevantnými informáciami. TASR správu prevzala z agentúry AFP.