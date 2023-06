Po prvý raz bolo podľa jej slov možné pozorovať, aká slabá je línia moci, čo označila za jasné znamenie, že v Rusku sú veľké trhliny.

Ščerbakovová tiež uviedla, že ruský prezident Vladimir Putin vo svojom nedeľňajšom televíznom prejave záležitosť zveličil na skutočné povstanie. Šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin podľa nej vedel, že Kremeľ jednoducho nedokáže dobyť. "Jeho zámerom bolo vyvinúť nátlak a hrozbu, pretože mu unikala moc a na fronte na Ukrajine zaznamenal jasné neúspechy," uviedla.

Ako dodala, mnohí Rusi považujú Prigožina za kriminálnika; vyjadrujú však súhlas s jeho kritickými vyjadreniami o vedení ruskej armády. Ľudia podľa jej slov budú po týchto udalostiach konečne pristupovať s vážnosťou k vojne na Ukrajine a s ňou súvisiacim nebezpečenstvám. "Doteraz sme mali pocit, že mnohí Rusi jednoducho odvracajú zrak," povedala.

Borrell: Vojna štiepi moc v Rusku

Prerušená vzbura ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny potvrdzuje, že vojna na Ukrajine štiepi ruskú moc, uviedol v pondelok šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. Nestabilita v tejto krajine, ktorá je zároveň jadrovou mocnosťou, podľa jeho slov "nie je dobrá". TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

"To, čo sa stalo počas uplynulého víkendu, potvrdzuje, že vojna na Ukrajine štiepi moc v Rusku a ovplyvňuje jeho politický systém," uviedol Borrell na zasadnutí ministrov zahraničných vecí v Luxemburgu.

"Určite nie je dobré pozorovať, že jadrová mocnosť ako Rusko sa môže dostať do fázy nestability. Je to tiež niečo, čo je potrebné brať do úvahy," povedal. "Obluda koná voči svojmu stvoriteľovi, politický systém ukazuje svoju krehkosť a vojenská sila praská," povedal.

Šéf vagnerovcov Prigožin v sobotu vyhlásil, že jeho muži sú na ceste do Moskvy v snahe zosadiť ruské vojenské vedenie. V sobotu večer však oznámil, že im nariadil obrátiť sa späť do táborov na Ukrajine po tom, ako bieloruský prezident Alexandr Lukašenko sprostredkoval ukončenie krízy.

Tieto udalosti sú aj jednou z tém pondelňajšieho zasadnutia ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ. Švédsky šéf diplomacie Tobias Billström nepokoje označil za vnútornú záležitosť Ruska. Najdôležitejšie podľa neho je podporovať Ukrajinu, aby bola schopná získať naspäť svoje územie.