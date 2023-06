Rodičia v írskom meste Greystones sa spojili v mene dobrovoľného zákazu inteligentných telefónov pre svoje ratolesti. Ako informuje britský denník Guardian, chcú tak chrániť deti pred nevhodným obsahom, úzkosťou či neblahými dôsledkami sociálnych sietí.

K takémuto zákazu sa zaviazalo všetkých osem rodičovských spolkov na tamojších základných školách. Súčasťou dohody je i prísľub, že sa malé deti k smartfónom nedostanú ani mimo školského prostredia – vrátane domova. Horná hranica obmedzenia je zhruba 12 až 13 rokov, respektíve nástup na druhotné vzdelávanie.

„Keď to spravia všetci, tak sa už necítite ako vyvrheľ. Omnoho jednoduchšie sa potom povie nie,“ uviedla pre denník Guardian mamička Laura Bourneová. Podľa nej je treba chrániť detskú nevinnosť čo najdlhšie.

Detstvá sú kratšie

Riaditeľka jednej z mestských škôl Rachel Harperová uviedla, že niekedy už deväťročné deti žiadajú mať vlastné inteligentné telefóny. „Detstvá sú čoraz kratšie a kratšie... Vidíme to stále u mladších detí,“ dodala Harperová.

Zákaz či obmedzenie smartfónov bol na niektorých školách zavedený už dávnejšie. Nová dohoda so všeobecným rozsahom má zabrániť tomu, aby niektoré ratolesti telefóny mali a iné zas nie. To viedlo len k treniciam či skupinovému nátlaku.

Dobrovoľný návrh síce nenadchol každého jedného rodiča, získal však ohromne väčšinovú podporu, čo podľa riaditeľky vytvára pocit takzvanej kritickej hmoty. „Dúfam, že sa to stane novým normálom,“ dodáva Harperová.

Takto by to malo byť všade

Relatívne vzácna zhoda naprieč takmer celým mestom zaujala ostatné írske spoločenstvá i ľudí v zahraničí. Írsky minister pre zdravie Stephen Donelly dokonca navrhol, aby sa tento postup prijal na celonárodnej úrovni.

„Írsko môže byť, malo by byť, svetovým vodcom v ochrane detí a mladistvých pred neblahými dopadmi stykov s digitálnym svetom,“ uviedol minister pre denník Irish Times.

Samotné deti na novinku reagovali rôznorodo, mnohé však chápu zmysel zákazu. „Chcela by som mať mobil, rada by som si písala s kamarátmi. Ale nechcem sa stať závislá,“ uviedla desaťročná Jane Capatinová. Jej mladšia sestra vidí zákaz ako spravodlivý, ak platí pre všetkých vrstovníkov.

Dvanásťročný Josh Webb bol čiastočne sklamaný, no nevidí to ako katastrofu. „Nie je to pre mňa koniec sveta. Viem, že niektorým spolužiakom sa to páčiť nebude, ale sme deti, čo narobíme?“ tvrdí školák. Zároveň si myslí, že by podobné obmedzenia boli prospešné naprieč všetkými vekovými skupinami.