Vyznáte sa v triedení odpadu? Tento TEST vám dá poriadne na frak, zvládnu ho len tí najlepší!

Nie je to nutné. Ak tak však urobíte, je aj to dobre a v poriadku. Vrchnáky z kovu potom môžete vhodiť do kovov a plastové do žltého kontajnera. V procese recyklácie skla sa s vrchnákmi vedia veľmi pekne vysporiadať. Samotné etikety či zvyšky horčice sklu pri recyklácii nevadia. Kovy sa od skla oddelia a nálepky a malé nečistoty pri teplote tavenia 1600°C zhoria. Problém pri recyklácii robí skôr to, čo sa podobá na bežné sklo, no má iné vlastnosti – porcelán, bezpečnostné lepené sklo, autosklo, keramika.