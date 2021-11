Krajne pravicový líder, doteraz známy zľahčovaním pandémie koronavírusu, sa tak podľa agentúry AFP prekvapivo priklonil k opatreniam zameraným na dodržiavanie sociálneho odstupu.

"Podľa môjho názoru by sme karneval nemali mať," povedal v rozhovore 66-ročný Bolsonaro. Dodal, že je presvedčený, že je na karneval ešte príliš skoro, ale že rozhodnutie musia urobiť štátni a miestni predstavitelia. "Nechcem sa do toho miešať, pretože by to spôsobilo ďalšie spory," uviedol pre rozhlasovú sieť Sociedade.

V Brazílii v týchto dňoch prebiehajú diskusie, či má tieto slávnosti budúci rok po tohtoročnej prestávke znova zorganizovať. Konať by sa mali od 25. februára do 1. marca 2022. Úrady o ich konaní uvažujú z dôvodu, že v Brazílii sa pandemická situácia zlepšuje a počet prípadov nákazy a úmrtí prudko klesá.

"Minulý február pandémia iba prichádzala, nevedeli sme o nej veľa. Vyhlásil som núdzový stav a guvernéri a starostovia to všetci ignorovali. Karneval usporiadali. Potom prišli následky a ľudia tvrdili, že ja som za to zodpovedný," pripomenul prezident.

