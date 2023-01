Výročie smrti Jana Palacha: FOTO z nemocnice, celé telo mal spálené, len chodidlá oheň vynechal ×

Meno Jan Palach je vryté do histórie Česka aj Slovenska. Bol to študent, ktorý sa presne pred 54 rokmi, 16. januára 1969 v Prahe uprostred bieleho dňa oblial benzínom a podpálil. O tri dni neskôr zomrel. Bolo to jeho hlasné volanie o slobodu rodného Československa.