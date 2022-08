Neuveriteľné! Všetci odborníci nás nabádajú, aby sme nekonzumovali alkohol, lebo môžeme mať vážne zdravotné problémy. A predstavte si, v Japonsku je to úplne naopak! Tamojšia vláda sľubuje výhru v súťaži tomu, kto dokáže Japoncov motivovať k popíjaniu!

Za všetkým sú – ako obyčajne – peniaze! Ako informoval britský Guardian, v Japonsku výrazne klesli príjmy štátneho rozpočtu z daní za alkohol. Tunajší mladí ľudia pijú totiž oveľa menej ako staršie generácie.

Podľa Národného daňového úradu (NTA) konzumácia alkoholu v Japonsku klesla z priemerných 100 litrov ročne na osobu v roku 1995 na 75 litrov v roku 2020. Štátny rozpočet tak prišiel v prepočte o vyše 345 miliárd eur. Prudký pokles nastal najmä v konzumácii piva, ktorého predaj klesol o 20 percent, píše Guardian.

„Keď sa práca z domu využívala aj po období covidovej krízy, zrejme si mnoho ľudí položilo otázku, či musia stále udržiavať zvyk popíjania s kolegami, aby s nimi posilnili kontakty a vzťahy,“ uviedol zástupca daňového úradu pre jedny anglicky písané noviny. „Ak ‚nový normál‘ zapustí korene, bude to pre príjmy z daní protivietor,“ dodal.

NTA preto vyhlásil kampaň Sláva saké! Žiada ľudí vo veku od 20 do 39 rokov, aby do 9. septembra navrhli, ako oživiť popularitu alkoholických nápojov. Finalistov potom pozvú na slávnostné odovzdávanie cien v Tokiu 10. novembra.

Japonské ministerstvo zdravotníctva však dúfa, že kampaň bude ľuďom pripomínať aj to, že treba piť iba „primerané množstvo alkoholu“.