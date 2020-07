Vyhubí človek ďalší živočíšny druh? Ľadové medvede môžu do konca storočia vyhynúť

V prípade, že bude klimatická zmena pokračovať súčasným tempom, ľadové medvede do roku 2100 pravdepodobne vyhynú, uvádza sa v novej štúdii publikovanej v pondelok v časopise Nature Climate Change, píše americký denník The New York Times.