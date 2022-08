Ukrajinská jadrová agentúra Enerhoatom v pondelok vyhlásila, že Rusko vyhrážkami, že vyhodí do vzduchu Záporožskú atómovú elektráreň (ZNPP), "otvorene vydiera celý svet". Informoval o tom portál britskej stanice Sky News.

Agentúra narážala na slová ruského generálmajora Valerija Vasiľjeva, náčelníka Oddielu radiačnej, chemickej a biologickej obrany ruských ozbrojených síl. Generál vyhlásil, že "buď to bude ruské územie, alebo vyprahnutá púšť".

Vasiľjev dodal: "Ako viete, zamínovali sme všetky dôležité zariadenia Záporožskej jadrovej elektrárne. A my to pred nepriateľom neskrývame. Varovali sme ho."

"Nepriateľ vie, že tá elektráreň bude buď ruská, alebo nikoho. Sme pripravení na následky tohto kroku. A vy, vojaci osloboditelia, musíte chápať, že nemáme na výber. Ak príde ten najťažší rozkaz, musíme ho splniť so cťou!" povedal ruský generálmajor.

Podľa Enerhoatomu má ukrajinská tajná služba informácie o zamínovaní reaktorov ZNPP ruskými vojakmi.

Prezident ukrajinskej štátnej jadrovej spoločnosti Enerhoatom Petro Kotin v pondelok vyzval na vytvorenie demilitarizovanej zóny v komplexe Záporožskej jadrovej elektrárne. Na danom území by mal podľa neho pôsobiť tím mierových dozorcov. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.

"Od medzinárodného spoločenstva a všetkých našich partnerov požadujeme rozhodnutie... aby sa z územia elektrárne stiahli votrelci a bola tam vytvorená demilitarizovaná zóna," povedal Kotin v ukrajinskej televízii.

Dodal, že súčasný problém by vyriešilo odovzdanie kontroly v tejto zóne mierovým dozorcom a následne vrátenie elektrárne ukrajinskej strane. Záporožská atómová elektráreň je najväčšou elektrárňou svojho druhu v Európe. Ruské invázne sily sa jej zmocnili ešte v marci. Túto elektráreň však naďalej prevádzkujú ukrajinskí technici, píše Reuters. V uplynulých dňoch v nej došlo v dôsledku ostreľovania k "vážnemu poškodeniu" niektorých objektov a musel byť vypnutý jeden z reaktorov.

Kotin označil za obzvlášť nebezpečné riziko, že by ostreľovanie zasiahlo nádrže na vyhoreté jadrové palivo. "V prípade zasiahnutia jedného kontajnera s vyhoretým jadrovým palivom pôjde o lokálnu haváriu v elektrárni a okolí. Ak by to boli dva alebo tri kontajnery, bude oveľa väčšia. Nedá sa posúdiť rozsah tejto katastrofy," upozornil šéf Enerhoatomu. Podľa jeho slov bola reakcia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) na situáciu v tejto elektrárni za uplynulých päť mesiacov "pomalá", avšak v súčasnosti existujú náznaky zlepšenia.

Kotin tvrdí, že v komplexe Záporožskej elektrárne sa nachádza 500 ruských vojakov a 50 kusov ťažkej techniky vrátane tankov, nákladných áut a obrnených vozidiel pechoty. Ukrajinský personál elektrárne sa podľa neho nemá kde ukryť. Dodal, že dvaja ľudia utrpeli pri ostreľovaní zranenia a boli prevezení do nemocnice.