Východné pobrežie USA ohrozuje EXTRÉMNE silná búrka, môže sa zmeniť na hurikán!

Pás amerického východného pobrežia vrátane mesta New York vstúpil v piatok do stavu pohotovosti pre blížiacu sa búrku Henri. Tá by sa mala stať prvým hurikánom za posledné desaťročia, ktorý zasiahne región Nové Anglicko.