"Kľúčovými miestami bojov v Donbase sú Soledar a Bachmut," uviedol Zelenskyj v pravidelnom večernom príhovore.

Bachmut je ďalším cieľom ruských síl pri ich pomalom postupe cez Doneckú oblasť, pri ktorom v júni a júli obsadili dôležité priemyselné mestá Lysyčansk a Severodoneck. Soledar sa nachádza severne od Bachmutu.

Zelenskyj tiež opätovne vyzval obyvateľov Ukrajiny, aby obmedzili spotrebu elektriny v čase špičky od 17.00 h do 23.00 h. Umožní to podľa neho zabrániť "stabilizačným výpadkom prúdu", ku ktorým musia energetickí pracovníci pristupovať v niektorých mestách a oblastiach v dôsledku "ruského raketového teroru".

"Pre život každého človeka je to maličkosť, no pre celý energetický systém mimoriadne citeľné," povedal Zelenskyj. Doplnil, že v sobotu znížili obyvatelia Černihivskej oblasti spotrebu elektriny o 20 percent. Priemer za celú krajinu bol 10 percent, no v Kyjeve a okolitej oblasti to bolo len sedem percent.