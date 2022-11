"MTU primárne zabraňuje rozpadu chlorofylu, a tým zvyšuje jeho obsah v listoch. Ošetrené plodiny potom môže lepšie vstrebávať oxid uhličitý v priebehu fotosyntézy a vytvoriť tak viac energeticky bohatých látok (cukrov), ktoré sa využívajú na rýchlejší rast koreňa aj stonky," vysvetlil princíp fungovania biostimulantu Jaroslav Nisler z výskumného tímu.

Rastliny po použití MTU dokážu lepšie čerpať vodu a živiny z nej. Vďaka tomu zmierňuje dôsledky sucha, horúčav a ďalších nepriaznivých podmienok. "Je to obzvlášť užitočné v súčasnosti, keď sa pestovatelia pre globálnu zmenu klímy častejšie stretávajú s následkami extrémnych prejavov počasia," dodal vedec.

Česi vyvinuli látku, ktorá zvyšuje odolnosť plodín a nezaťažuje prírodu Zdroj: shutterstock.com

MTU by tiež mohol pomôcť pri ochrane životného prostredia. Rastliny ním ošetrené podľa vedcov lepšie využívajú dusíkaté hnojivá. "Vstrebávajú do svojich orgánov viac živín z hnojív a obmedzujú tak ich únik z poľa do okolitého ekosystému," tvrdia českí vedci.

"Sme naozaj nadšení, vnímame tento biostimulant s takto účinnou jedinou látkou ako svätý grál budúcnosti," povedal Mark Palmer z britskej firmy Intracrop, ktorá už prípravok predáva v Spojenom kráľovstve.

"Látka vyvinutá českými vedcami má preukázateľne pozitívny účinok na rast rastlín, nezaťažuje životné prostredie a naviac je jej výroba lacná," zdôraznila predsedníčka AV ČR Eva Zažímalová. Česká veda tak podľa nej prispieva konkrétnym príkladom k potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti Európy.

Látka sa aktuálne vyrába v Nemecku, predáva sa vo Veľkej Británii a od budúceho roka bude dostupná aj v Česku, Poľsku a Maďarsku. V budúcnosti by sa jej predaj mohol rozšíriť do celej EÚ,USA či Kanady.