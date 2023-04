Vrátili sa DOMOV: Desiatky detí, ktoré boli UNESENÉ Rusmi sú opäť na Ukrajine s rodinami! ×

Dovedna 31 detí sa vrátilo na Ukrajinu po tom, čo ich ilegálne previezli do Ruska. Uviedla to humanitárna organizácia Save Ukraine so sídlom v Kyjeve. TASR správu prevzala v sobotu zo stanice CNN.