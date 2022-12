Predvianočná streľba v rušnej parížskej štvrti otriasla kurdskou komunitou a rozhnevala ju. Zároveň vyvolala obavy zo zločinov z nenávisti v čase, keď vo Francúzsku a v celej Európe silnejú hlasy krajnej pravice a dostávajú sa v politike do popredia.

Muž podozrivý zo zastrelenia troch Kurdov v Paríži pred vianočným víkendom povedal vyšetrovateľom, že v to piatkové ráno sa vydal do ulíc zabiť migrantov alebo cudzincov a potom si mienil vziať život. Dodal tiež, že k cudzincom cíti "patologickú" nenávisť. V nedeľu o tom informovala parížska prokuratúra, na ktorú sa odvolali tlačové agentúry AP a AFP.

Prokuratúra v nedeľnom oznámení uviedla, že podozrivý povedal vyšetrovateľom, že obrat v ňom nastal po vlámaní do jeho domu v roku 2016, keď sa "v ňom nenávisť voči cudzincom zmenila na úplne patologickú", ako to sám nazval.

Podozrivý uviedol vyšetrovateľom, že v to ráno streľby sa najprv vybral so zbraňou na parížske predmestie Saint-Denis, kde chcel zabíjať cudzincov. Potom si to rozmyslel a išiel ku Kurdskému kultúrnemu centru v Paríži, ktoré sa nachádza blízko bydliska jeho rodičov, informovala prokuratúra.

Tam spustil paľbu na jednu ženu a dvoch mužov, potom vošiel do kaderníctva, vedeného Kurdmi, na druhej strane ulice. Tam začal strieľať na troch mužov. Jednému zo zranených mužov v kaderníctve sa podarilo útočníka zastaviť a zadržiavať až do príchodu polície.

Strelec vyšetrovateľom povedal, že svoje obete nepoznal, a všetkých "neeurópskych cudzincov" označil za svojich nepriateľov.

