Vplyvným Rusom KONFIŠKUJÚ pasy: Kremeľ sa bojí, že dezertujú a vyzradia tajné informácie!

Ruské bezpečnostné sily konfiškujú pasy vysokopostaveným predstaviteľom a riadiacim pracovníkom štátnych spoločností. Dôvodom je paranoja z prípadných únikov informácií, emigrácie a dezercie, uviedol v pondelok britský denník The Financial Times (FT). TASR informuje podľa portálu denníka The Guardian.