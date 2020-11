Na sociálnych sieťach sa šírili informácie, že americký prezident Donald Trump a lojálni členovia Ministerstva pre vnútornú bezpečnosť (Department of Homeland Security, DHS) pred prezidentskými voľbami tajne označili volebné lístky vodoznakom, aby odhalili údajný podvod demokratov.

Nie je to pravda. Za rozosielanie volebných lístkov sú zodpovedné úrady v jednotlivých štátoch a údajný komplot poprelo DHS a aj americká Národná garda (United States National Guard). TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Informácie o údajnej tajnej operácii s vodoznakom na hlasovacích lístkoch sa začali šíriť prostredníctvom kanála Infowars amerického konšpirátora Alexa Jonesa, na ktorom 5. novembra 2020 odvysielali rozhovor s Trumpovým podporovateľom Stevom Pieczenikom. Nepravdivé informácie sa objavili napríklad na slovenskom webe Infovojna.sk, alebo facebookovej stránke Chemtrails Slovensko.

Republikáni podľa Pieczenika nechali tajne vytlačiť milióny korešpondenčných hlasovacích lístkov, ktoré vybavili kryptografickým vodoznakom, takže všetky "sfalšované" lístky podvrhnuté demokratmi by boli okamžite identifikované, pretože by na nich tento vodoznak chýbal. Pieczenik ďalej uviedol, že Trumpovi stúpenci, ktorí celú akciu potajomky zorganizovali a uskutočnili, rozmiestnili do 12 rôznych štátov USA 20.000 alebo viac členov Národnej gardy, ktorí majú volebné lístky kontrolovať.

"Je to pasca. Ľudia budú zatýkaní už dnes večer, zajtra, a bude to trvať dosť dlho," povedal Pieczenik pre Infowars. Doteraz však k žiadnym zatknutiam nedošlo. Ústava Spojených štátov amerických jasne ustanovuje, že kontrolu nad federálnymi voľbami majú jednotlivé štáty, nie federálne agentúry či samotný prezident.

Agentúra pre kyberbezpečnosť a infraštruktúru (CISA), spadajúca pod DHS, dezinformáciu o údajnom vodoznaku na hlasovacích lístkoch vyvrátila na svojich webových stránkach: "DHS ani CISA netlačia ani nekontrolujú volebné lístky, ktoré sú spracovávané štátnymi a miestnymi volebnými úradníkmi. Miestne volebné úrady majú k dispozícii dostatočné ochranné opatrenia, ktoré prípadné falšovanie volebných lístkov robí mimoriadne náročným."

Riaditeľ CISA Chris Krebs 6. novembra 2020 na Twitteri uviedol, že napriek dezinformáciám jeho agentúra žiadne volebné lístky netlačí, iba poskytuje kybernetickú podporu štátnym a miestnym volebným úradníkom. K tvrdeniam sa vyjadril aj hovorca Národnej gardy Wayne Hall: "Nie je na tom ani zrnko pravdy. Voľby sú riadené na úrovni jednotlivých štátov, a nie federálnou vládou," odkázal telefonicky pre AFP.