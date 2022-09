Vojny, vírusy a klíma: Týchto ľudí ohrozujú katastrofy najviac! Patríte medzi nich? ×

Podľa organizácie so sídlom v Paríži 60 štátov, území a lokalít spadlo minulý rok do kategórie "nestabilných". To znamená, že boli vystavené ekonomickým, environmentálnym, sociálnym a politickým rizikám, ktoré neboli schopné absorbovať. A to bolo ešte predtým, než Rusko napadlo Ukrajinu a zintenzívnilo ich problémy.