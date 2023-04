Zelenskyj v pravidelnom večernom príhovore uviedol, že počas utorkového ruského útoku raketami typu S-300 na vlastivedné múzeum v meste Kupiansk v Charkovskej oblasti prišli o život dve ženy. Toto mesto je od frontovej línie vzdialené približne desať kilometrov.

Ukrajinský prezident tiež dodal, že v dôsledku ruského útoku bol zničený aj kostol v Chersonskej oblasti na juhu krajiny. "Tento kostol sa stal jedným zo stoviek kostolov a svätýň zničených ruskými útokmi," povedal Zelenskyj.

Džepparova na Moskvou anektovanom ukrajinskom polostrove Krym. "Je jedným z predstaviteľov krymskotatárskeho národného hnutia, ľudskoprávny aktivista, občan Ukrajiny. Nie je známe, kde sa teraz nachádza a čo sa s ním deje," povedal podľa CNN Zelenskyj.

"Nikto sa nikde nemôže cítiť bezpečne, pokiaľ nie je agresor porazený. Dokazuje to každý deň na Ukrajine – všetko, čo robia ruské jednotky a spravodajské služby okupantov na našom území proti našim ľuďom. A to je to, o čom snívajú, že prinesú aj do krajín iných národov... Celý svet to vie," uviedol ukrajinský prezident na sociálnej sieti Facebook.