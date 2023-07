Zopakoval, že NATO na tomto summite vyslalo Ukrajine dosiaľ najsilnejšie signály, pričom pripomenul odstránenie povinnosti plnenia akčného plánu predtým, než dostane pozvánku do Aliancie.

Poukázal aj na viacročný plán pomoci Ukrajine vrátane zabezpečenia interoperability ukrajinskej armády s NATO a vytvorenie Rady NATO-Ukrajina.

Na otázku reportéra o možnom vyslaní mierovej misie NATO na Ukrajinu Stoltenberg odpovedal, že v súčasnosti je podstatné, aby sa vojna skončila "spravodlivo a trvácne".

Preto je v tejto chvíli dôležité, aby pokračovala vojenská podpora Ukrajiny, keďže vojna sa podľa neho stala "opotrebovávacou".

Budúcnosť Ukrajiny je v NATO, tvrdí Biden: Slová prezidenta USA o budovaní SILNEJ ARMÁDY!

"Rokovania o vyriešení konfliktu budú na programe až vtedy, keď bude Ukrajina pripravená na rokovania. Nie je to tak, že by NATO malo rokovať za Ukrajinu," odpovedal Stoltenberg na otázku, či nejasný časový plán vstupu Ukrajiny do NATO nie je určený ako predmet budúceho mierového vyjednávania s Ruskom. To ešte v utorok s nevôľou naznačoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas tlačovej konferencie po stetnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou v Prezidentskom paláci v Bratislave v piatok 7. júla 2023. Na Slovensko pricestoval v piatok popoludní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ide o jeho druhú návštevu SR, ale prvú od začiatku rozsiahlej ruskej vojenskej agresie na Ukrajine. Zdroj: Jaroslav Novák

Ten taktiež vystúpil na tlačovej konferencii, pričom privítal predĺženie Stoltenbergovho mandátu o ďalší rok. Ocenil, že Ukrajina nebude musieť plniť akčný plán na ceste do NATO, čo má tento proces urýchliť. "Vďaka ti, Jens, za tieto dôležité kroky," povedal Stoltenbergovi.

V súvislosti s interoperabilitou ukrajinskej armády s NATO pripomenul, že ukrajinskí vojaci už teraz dokazujú, že vedia obsluhovať západné zbrane.

Poukázal tiež na to, že Ukrajina aj počas vojny vykonáva reformy vrátane tých, ktoré sú potrebné na vstup do EÚ, a prispieva ku kolektívnej bezpečnosti Západu.

Výsledky summitu označil za dobré, avšak optimálna by bola podľa neho priama pozvánka pre Ukrajinu na vstup do NATO.

Ešte pred summitom vyhlásil, že bude absurdné, ak Ukrajina nedostane od NATO jasný harmonogram vstupu. Ukrajinský prezident na tlačovej konferencii tiež informoval, že od partnerov na summite dostal prísľuby o dodávkach ďalšej pomoci.