Ruská herečka žijúca v Amerike Marija Maškova sa narodila v roku 1985 v Novosibirsku v Rusku. Jej otcom je slávny herec Vladimir Maškov (58), ktorý je západnému publiku známy vďaka svojmu účinkovaniu vo filme Behind Enemy Lines z roku 2001 a vo filme Mission: Impossible – Ghost Protocol z roku 2011. Maškov pracoval aj ako filmový režisér, producent a scenárista na ruskom filme Papa z roku 2004.

Na rozdiel od svojej dcéry, ktorá vojnu na Ukrajine vo svojich príspevkoch na Instagrame odsúdila a Putina vyzvala na jej ukončenie, urobil jej otec pravý opak. Aby vyjadril podporu svojmu vodcovi, vystúpil na zhromaždení Vladimira Putina na podporu vojny. Vo svojej emotívnej reči zdôrazňoval, že hrdý ruský ľud chce svet bez nacizmu. „Stojíme za našou armádou. Za naším prezidentom,“ deklaroval.

Jeho dcéra zatiaľ na vlastnej koži okúsila ruskú propagandu a cenzúru. Na sociálnej sieti zdieľala príspevok, v ktorom žiadala Putina, aby ukončil túto nočnú moru. Príspevok jej však bol zmazaný. Zdieľala preto ďalší, v ktorom vysvetlila svoj postoj. „V tejto chvíli sú moji priatelia a príbuzní na Ukrajine bombardovaní mojou krajinou, Ruskom. Nejde o špeciálnu operáciu. Toto je skutočná vojna,“ zdôraznila herečka, ktorá priznala, že nesúhlasí s postojom svojho otca.



„Odpusť mi, oci... Odpusť mojej najmilovanejšej babičke, učiteľke etiky a estetiky, a všetkým mojim príbuzným a priateľom, ktorí majú iný názor. Mám ťa veľmi rada a nič sa na tom nezmení. Dúfam, že ma budeš aj naďalej milovať. A nič to nezmení na tom, že som Ruska a budem na to hrdá. Nehanbím sa za to. Ale trápi ma to. Moje srdce je s mojím ruským ľudom. Neviem, ako budeme žiť ďalej. Moja duša je zase s ľudom z Ukrajiny. Moja duša je teraz bombardovaná. Prestaňte. Prosím. Zastavte vojnu,“ napísala na sociálnej sieti Instagram Marija, ktorú šokovalo vyhlásenie jej otca na koncerte v Lužnikách. Zároveň podporila príhovor herca Arnolda Schwarzeneggera (74), ktorý na sociálnych sieťach vyzval ruských vojakov, aby neverili propagande. Pre televíziu CNN neskôr uviedla, že je veľmi sklamaná z toho, koľko Rusov vrátane jej otca podporuje vojnu na Ukrajine.

Reakcia na jej slová nedala na seba dlho čakať. Bohužiaľ, nebola vôbec pozitívna. „Trhá mi to srdce, ale to nie je nič proti tomu, čo teraz prežívajú ľudia na Ukrajine. Umierajú. S otcom som si včera telefonovala, žiadal ma, aby som sa okamžite vrátila do Ruska aj so svojimi dcérami, aby som bola správna Ruska. Mám požiadať o odpustenie za to, že som ich zradila. Mám byť s ruským ľudom, so svojím ľudom, a pomôcť im bojovať proti ukrajinským nacistom..." vysvetlila nepríjemnosti, ktoré zažíva po svojom odpore voči Putinovi.