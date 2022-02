Vybrali sa do oblasti, kde prebiehajú boje, aby priniesli aktuálne správy. Reportéri museli utekať, aby si zachránili holý život po tom, ako sa počas ich nakrúcania zvrtla spočiatku pokojná situácia na boj o život.

Britskí novinári bol nútení utekať o život po tom, ako ruské vojská spustili paľbu na miesto, kde práve natáčali.

Dramatické video, ktoré zverejnil portál DailyMail zachytáva moment, kedy jeden z novinárov stojí pri lavičkách na pobreží Azovského mora v meste Berďansk, keď zrazu začne zbesilo utekať.

Reportér Sky News Alex Rossi okamžite vbehne do neďalekej budovy. „To len ukazuje, ako rýchlo sa môžu veci zmeniť. Boli sme vonku a natáčali sme, bol úplny pokoj. Ráno tu chvíľu ostreľovali, ale potom to utíchlo a všetko sa zdalo byť úplne normálne. Zrazu prišla mínometná paľba a my sme sa museli schovať," opisuje reportér čupiaci v úkryte.

Mesto Berďansk sa nachádza 80 kilometrov od strategicky dôležitého prístavného mesta Mariupoľ, ktoré sa zrejme stalo terčom paľby ruských vojsk. Putin sa podľa DailyMailu snaží takto odstaviť ukrajinskú lodnú cestu.

Prestrelka v priamom prenose

V podobnej situácii sa ocitol aj reportér CNN, ktorý sa v priamom televíznom prenose ocitol medzi prestrelkou ruských špeciálnych jednotiek a ukrajinských vojakov.

Dráma sa odohrala počas bitky o ukrajinské letisko Hostomel neďaleko Kyjeva, píše DailyMail, a to niekoľko minút po tom, ako sa reportér Matthew Chance začal rozprávať s ruskými vojakmi, o ktorých si myslel, že sú Ukrajinci.

Keď si šokovaný reportér uvedomil, že hovorí s ruskými výsadkármi, ocitol sa uprostred protiútoku zo strany ukrajinských vojakov.

Na záberoch vidieť Chancea a jeho kolegu, oboch v nepriestreľných vestách s nápisom „PRESS“ (noviny, poz. red.), ako sa krčia pri stene, keď pri nich zastaví auto. Chance a jeho kolegovia naskočia, aby sa prestrelke, v ktorej mohli prísť o život, vyhli.