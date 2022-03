Vojna na Ukrajine má ničivý vplyv na zdravie jej obyvateľov, uviedla vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s tým, že tieto následky poznačia krajinu na najbližšie roky až desaťročia.

"WHO potvrdila 43 útokov na zdravotnícke zariadenia, pri ktorých bolo zabitých 12 ľudí a 34 bolo zranených, medzi nimi aj zdravotnícki pracovníci. V akomkoľvek konflikte sú útoky na zdravotnú starostlivosť porušením medzinárodného humanitárneho práva," povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Narušenie služieb a dodávok tovaru na Ukrajine vytvára mimoriadne rizikové prostredie pre ľudí so srdcovocievnymi chorobami, rakovinou, cukrovkou, infekciou HIV či tuberkulózou, ktoré patria medzi hlavné príčiny úmrtí v tejto krajine, dodal Tedros.

Na Ukrajine sú naliehavo potrebné aj služby v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory. "V ukrajinských psychiatrických liečebniach a zariadeniach dlhodobej starostlivosti je viac ako 35.000 pacientov, ktorí majú vážny nedostatok liekov, jedla, vykurovania, prikrývok a ďalších vecí," povedal Tedros.

WHO podľa svojich údajov doteraz poslala na Ukrajinu približne 100 ton zdravotníckych zásob vrátane kyslíka, inzulínu, chirurgických potrieb, anestetík a súprav na transfúziu krvi.

Pracovníkom WHO sa momentálne darí zásobovať veľa miest zo skladu v meste Ľvov na západe Ukrajiny, podľa Tedrosa však potrebujú "ničím nerušený" prístup do všetkých oblastí krajiny.

Konvoj OSN, ktorého súčasťou bol aj kamión WHO nesúci dôležitý zdravotnícky materiál, sa vo štvrtok nedokázal dostať do obliehaného mesta Sumy, pripomína The Guardian. Zdravotnícke zásoby vyčlenené pre Mariupol sa taktiež doteraz nepodarilo previezť na miesto určenia.