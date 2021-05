Vodič autom vrazil do chodcov, potom si to namieril do policajtov: ŠESŤ ľudí je zranených!

Šesť ľudí utrpelo v nedeľu zranenia, keď v prevažne arabskej štvrti východného Jeruzalema vrazilo auto do chodcov. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník The Times of Israel.