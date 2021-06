Vyplýva to zo zvukovej nahrávky, ktorú sa v nedeľu podarilo získať agentúram AFP a Reuters. Na nahrávke v kanurijčine je počuť hlas, ktorý zrejme patrí vodcovi ISWAP abú Musabovi Barnawímu. Obom agentúram ju poskytol zdroj, ktorý aj predtým odovzdával odkazy od islamistov.

Bojovníci ISWAP podľa nahrávky zaútočili na Šekaua v jeho dome. Podarilo sa mu však ujsť a so svojimi spolubojovníkmi sa skrýval v lese päť dní. Keď ho nakoniec vypátrali, vyzvali ho, aby sa vzdal, čo Šekau odmietol a zabil sa. Došlo k tomu okolo 18. mája. "Sme šťastní," uviedol hlas na nahrávke. Dodal, že Šekau "sa dopustil nepredstaviteľného terorizmu a zverstiev".

Šekau bol v minulosti niekoľkokrát vyhlásený za mŕtveho. Jeho presný vek nie je známy a ako roky narodenia sa uvádzajú 1965, 1969 a 1975. Skupina Boko Haram sa k údajnej smrti svojho vodcu, ktorý viac ako desať rokov viedol boj za vytvorenie islamského štátu na severovýchode Nigérie, zatiaľ nevyjadrila. Nigérijská armáda uviedla, že tieto informácie preveruje.

Šekau viedol Boko Haram od júla 2009, keď armáda zabila jeho zakladateľa Muhammada Júsufa. Skupina sa stala známou v celom svete v apríli 2014, keď uniesla 276 kresťanských študentiek z internátov školy v Chiboku. Asi 100 z nich je stále nezvestných.

ISWAP sa od skupiny Boko Haram odčlenil v roku 2016. Založila ho skupina veliteľov, ktorí nesúhlasili so zabíjaním civilistov. Za vodcu tejto frakcie, ktorá prisahala vernosť Islamskému štátu (IS), bol ústredím IS uznaný Habíb Júsuf, syn Muhammada Júsufa. Smrť Šekaua by mohla podľa politických analytikov viesť k ukončeniu násilného súperenia medzi týmito dvoma skupinami, čo by umožnilo skupine ISWAP absorbovať bojovníkov Boko Haram a upevniť svoju kontrolu nad severovýchodom Nigérie.

Pri útokoch prívržencov Boko Haram bolo doteraz zabitých viac ako 30.000 ľudí, ďalšie dva milióny museli opustiť svoje domovy, čo spôsobilo jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete. USA označili Šekaua za "globálneho teroristu".