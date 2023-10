Jaswant Singh Chail (21), ktorý je indického pôvodu, si prvú časť trestu odpyká v psychiatrickej liečebni s vysokým stupňom stráženia. Keď sa jeho duševný stav zlepší, presunú ho do väzenia.

Nicholas Hilliard, sudca londýnskeho trestného súdu Old Bailey, pri vynášaní rozsudku povedal, že Chail "stratil kontakt s realitou a stal sa psychotickým".

Jaswant Singh Chail, 21, who threatened to kill the Queen after breaking into the grounds of Windsor Castle with a loaded crossbow, has been locked up for nine years with a further five years on extended licence.

