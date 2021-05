Vučič sa pre srbské médiá vyjadril, že všetkým obyvateľom Srbska, ktorí sa dajú zaočkovať do 31. mája, bude vyplatený bonus vo výške 3000 dinárov (v prepočte 25 eur). Srbská vláda chce podľa neho takýmto spôsobom odmeniť všetkých ľudí, ktorí sa "zachovajú zodpovedne".

Srbský prezident podľa vlastných slov očakáva, že do konca mája budú v zhruba sedemmiliónovom Srbsku zaočkované tri milióny obyvateľov.

V tejto balkánskej krajine doteraz oboma dávkami preočkovali zhruba 1,3 ľudí, záujem o vakcináciu však začal v poslednom období klesať.

V Srbsku bude od štvrtka možné dať sa zaočkovať proti koronavírusu aj v nákupných centrách. Tamojšia vláda sa o zvýšenie počtu zaočkovaných bude snažiť aj poskytovaním zľavových poukážok.

