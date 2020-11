Musk na sociálnej sieti Twitter uviedol, že jeho výsledky rýchlych antigénových testov na zistenie prítomnosti koronavírusu si navzájom odporujú. Tesla sa dal testovať po tom, čo mal v uplynulých dňoch slabší kašeľ, miernu nádchu a zvýšenú teplotu.

"Deje sa tu niečo veľmi nekalé. Dnes som sa dal štyri razy otestovať", uvádza. "Dva testy vyšli negatívne a dva pozitívne. Bol to ten istý prístroj, rovnaký test a (všetky testy vykonala) tá istá zdravotná sestra," dodal. Zároveň tvrdí, že sa plánuje otestovať spoľahlivejšími PCR testami, ktorých výsledky musia byť vyhodnotené v laboratóriu.

Musk kritizoval aprílové opatrenia amerických úradov obmedzujúce voľný pohyb osôb, ktoré boli zavedené v rámci boja proti novému koronavírusu. Americké úrady podľa neho "nedobrovoľne uväznili ľudí v ich domovoch, čím porušili všetky ich ústavou zaručené práva". Obmedzujúce opatrenia podľa neho spôsobia obrovské škody nielen spoločnosti Tesla, ale všetkým a predovšetkým menším firmám.

